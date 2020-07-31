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رياضة

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
منع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية المملكة من التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع حارس الإسماعيلى السابق، بعد رفضه تمديد عقده مع نادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.


وكان نادي الفيحاء، أعلن منذ يومين عن رفض الحارس الأردنى، 38 عامًا، لتجديد عقده حتى نهاية الموسم.


وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا فى وقت سابق بمنع تعاقد أى نادٍ مع أى لاعب يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم. 


وواجه المغربى وليد أزارو المعار من الأهلي نفس المصير بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي الاتفاق حتى نهاية الموسم.
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