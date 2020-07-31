AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس حزب الشعب الجمهوري: «من أجل مصر» تحالف انتخابي لدفع مصر للأمام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:11 م
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
Advertisements
حسن رضوان
قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن مصر مرت بثلاث ثورات غيرت مجرى تاريخ المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تلك الثورات أقامت ثلاث جمهوريات، وأسهمت في نهضة  الإنسان المصري، وأعلت من مبادئ الحريات، والمساواة للجميع أمام القانون. 

وأضاف المهندس حازم عمر في فيديو نشرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا إن قيم التحرر التي أرستها مصر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية اكتملت بالانتصار على العدو واسترداد الأرض.

وتابع، قائلا: «وعندما تحرك الشعب محميا بجيش مصر العظيم، كان الهدف الأسمى هو إصلاح ما أفسده البعض وأفسده الزمن،  واسترداد وطن اختطفته جماعة تفتقر للرؤية والكوادر، وتتبع تنظيما إرهابيا يكن العداء للوطن بأكمله».

واختتم حازم عمر كلمته، قائلا: «ولتنمية شعب ووطن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود برلمان قوي، يعبر عن آمال وطموحات الشعب»، ملمحا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر، تحالف انتخابي قوي وكبير، يضم عناصر من مختلف الاتجاهات، ولا يستهدف إلا دفع مصر للأمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعب الجمهوري يعلن مشاركة الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ.. ويؤكد: سننافس بقوة

بعد إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يستعد بلقاء 9 أحزاب.. ويكشف عن تحالف جديد خلال أيام.. ويصدر بيانا غدا

تضم 11 حزبا.. رئيس مستقبل وطن: الانتهاء من قوائم تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن: نجحنا في تحقيق التوافق بين 11 حزبا حول قوائم انتخابات الشيوخ

رئيس مستقبل وطن: نعيش حاليا نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني

أبو هشيمة: الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب خلف القيادة السياسية

ترشيحاتنا

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شركة للكابلات الكهربائية من كارثة

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بملابس مكشوفة.. ميريام فارس بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

كندة علوش تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكثر 5 سيارات أمانا في العالم حسب الاختبارات الأوروبية

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟