رئيس حزب الشعب الجمهوري: «من أجل مصر» تحالف انتخابي لدفع مصر للأمام

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن مصر مرت بثلاث ثورات غيرت مجرى تاريخ المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تلك الثورات أقامت ثلاث جمهوريات، وأسهمت في نهضة الإنسان المصري، وأعلت من مبادئ الحريات، والمساواة للجميع أمام القانون.





وأضاف المهندس حازم عمر في فيديو نشرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا إن قيم التحرر التي أرستها مصر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية اكتملت بالانتصار على العدو واسترداد الأرض.





وتابع، قائلا: «وعندما تحرك الشعب محميا بجيش مصر العظيم، كان الهدف الأسمى هو إصلاح ما أفسده البعض وأفسده الزمن، واسترداد وطن اختطفته جماعة تفتقر للرؤية والكوادر، وتتبع تنظيما إرهابيا يكن العداء للوطن بأكمله».





واختتم حازم عمر كلمته، قائلا: «ولتنمية شعب ووطن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود برلمان قوي، يعبر عن آمال وطموحات الشعب»، ملمحا إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر، تحالف انتخابي قوي وكبير، يضم عناصر من مختلف الاتجاهات، ولا يستهدف إلا دفع مصر للأمام.