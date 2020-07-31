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توك شو

كندة علوش تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:37 م
كندة علوش
كندة علوش
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة كندة علوش، إن هناك أولويات وهناك مرحلة مررت بها كانت تحتاج مني اهتماما وتركيزا كاملا  سواء قبل الحمل و الولادة أو بعدها .

وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن أول سنة في الزواج تكون صعبة حتى إذا كان الشخصان يعرفان بعضهما ويحبان بعضهما لأنهما  لم يعيشا  سويا  من قبل في منزل واحد.

وأوضحت كندة علوش ،: أنني لم أكن أستطيع أن أترك ابنتي في سن صغيرة وأذهب للعمل وأوجه التحية لكل أم قامت بعمل ذلك.

وتابعت: ابنتي الآن عمرها سنة و3 شهور والآن أحاول ألا أغيب عنها وقتا طويلا لأن الأطفال يجب متابعتهم في هذا السن ليس فقط الأكل والشرب هو المهم.

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