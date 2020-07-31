كندة علوش تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو

قالت الفنانة كندة علوش ، إن هناك أولويات وهناك مرحلة مررت بها كانت تحتاج مني اهتماما وتركيزا كاملا سواء قبل الحمل و الولادة أو بعدها .





وأضافت كندة علوش خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن أول سنة في الزواج تكون صعبة حتى إذا كان الشخصان يعرفان بعضهما ويحبان بعضهما لأنهما لم يعيشا سويا من قبل في منزل واحد.





،: أنني لم أكن أستطيع أن أترك ابنتي في سن صغيرة وأذهب للعمل وأوجه التحية لكل أم قامت بعمل ذلك . وأوضحت كندة علوش أكنأستطيعأنأتركوأوجهأمذلك





وتابعت: ابنتي الآن عمرها سنة و3 شهور والآن أحاول ألا أغيب عنها وقتا طويلا لأن الأطفال يجب متابعتهم في هذا السن ليس فقط الأكل والشرب هو المهم.



