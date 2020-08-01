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حوادث

شرطة التموين تضبط 2500 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالشرقية

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 ص
سكر مجهول المصدر
سكر مجهول المصدر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز منشية أبو عمر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2,500 طن "سكر حر") بدون مستندات (مجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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