شرطة التموين تضبط 2500 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز منشية أبو عمر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2,500 طن "سكر حر") بدون مستندات (مجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



