من الأفضل عالميًا.. خبير: التقارير الدولية شهادة ثقة في عمق الاقتصاد المصري

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعتبر واحدا من أفضل الاقتصاديات علي مستوى العالم الذي تماسك بشكل كبير في ظل عملية الانكماش العالمي اللذي اصيب بشلل نتيجة تأثير كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي في بداية 2020.









وتابع سمير رؤوف في تصريحات لصدى البلد، أن أزمة كورونا جعلت توقعات معدلات النمو أصبحت بالسالب على مستوى 180 دولة وتعبر مصر الدولة رقم 6 علي مستوي معدلات النمو بالموجب من ضمن 18 دولة فقط.









وعن تقرير فيتش عن الاقتصاد المصري، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقارير الدولية تعد شهادة ثقة في عمق الاقتصاد المصري.

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ولفت إلى أن الوكالة ترجح أن يتعافى النمو ليسجل 5.5% في العام المالي المقبل وأن يستقر عند ما يزيد قليلا عن 5% على المدى المتوسط مدعوما بتعافي السياحة تدريجيا وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال مع مواصلة الإصلاحات وتوقعت أن يبلغ متوسط التضخم 6% خلال 2020 و7.5% في 2021.







