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توك شو

لأول مرة بعد الجواز.. كندة علوش تكشف سرا عن عمرو يوسف.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:43 م
عمرو يوسف وكندا علوش
عمرو يوسف وكندا علوش
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حمزة شعيب
كشفت الفنانة كندة علوش عن سر في شخصية زوجها الفنان عمرو يوسف.

وقالت كندة خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي، إن عمرو شخص إيجابي جدا ولا يعقد الأمور فهو يأخذ كل شيء ببساطة دون انفعالات بلا مبرر.

وتابعت: "من الحاجات اللى عرفتها في شخصية عمرو عن قرب بعد الزواج هي عدم الانفعال السريع والإيجابية، مردفة: "عمرو مهما كان تعبان في الشغل فهو شخص غير شاكي ولا ينفعل سريعا".

ونوهت إلى أن عمرو يوسف يعشق الأكل ويتفنن في الاستمتاع به ولكن دون أى تجارب، موضحة: "بيحلم بالاكل وعاوز حد يحقق حلمه لكن في المطبخ هو زيرو وميعرفش يعمل بيض".
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