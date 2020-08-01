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حوادث

محكمة النقض: أي حكم يكون باطلا حال غياب ممثل النيابة عن حضور القضية

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها،  موقف  نظر  القضاياا عند عدم حضور ممثل النيابة العامة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف.

ومراد فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا ؛فالقول بغير هذا معناه   حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن هذا الحكم يكون باطلًا .
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