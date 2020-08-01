محكمة النقض: أي حكم يكون باطلا حال غياب ممثل النيابة عن حضور القضية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، موقف نظر القضاياا عند عدم حضور ممثل النيابة العامة.





وجاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف.



