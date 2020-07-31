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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتجاوز 22 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:50 م
سعد لمجرد - عدى الكلام
سعد لمجرد - عدى الكلام
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محمد نحلة
حققت أغنية عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد، 22 مليونًا و110 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح  الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام». 
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