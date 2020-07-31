عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتجاوز 22 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد ، 22 مليونًا و110 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد ، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.





وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».