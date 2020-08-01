أهم الأخبار.. رئيس وزراء العراق يهنئ السيسي بعيد الأضحى.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. مصر تؤكد على قوة العلاقات مع الكويت

سامح شكرى يناقش مع سكرتير عام الأمم المتحدة الوضع في ليبيا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا بعد ظهر اليوم، ٣١ يوليو الجاري، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع في ليبيا الشقيقة مستعرضًا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي... للتفاصيل اضغط هنا





تركيا تقصف مواقع في إقليم كردستان العراق

شنت تركيا غارات على مواقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، بحسب "سكاي نيوز"... للتفاصيل اضغط هنا





ترامب: قد نحظر تطبيق تيك توك ونبحث عن بدائل له

نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أن الحكومة الأمريكية قد تتخذ قرارًا بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مضيفًا "نبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك"... للتفاصيل اضغط هنا









