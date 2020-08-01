أهم الأخبار.. رئيس وزراء العراق يهنئ السيسي بعيد الأضحى.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. مصر تؤكد على قوة العلاقات مع الكويت

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
مصطفى الكاظمي يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء... للتفاصيل اضغط هنا
مصر تصل بر الأمان.. الصحة: تسجيل 321 إصابة جديدة بـ كورونا.. و31 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم... للتفاصيل اضغط هنا
الإساءات المغرضة لن تنال منها.. الخارجية: العلاقات بين مصر والكويت أخوية شعبا ودولة
أكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الجمعة، على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبًا ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن... للتفاصيل اضغط هنا
سامح شكرى يناقش مع سكرتير عام الأمم المتحدة الوضع في ليبيا
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا بعد ظهر اليوم، ٣١ يوليو الجاري، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقش معه خلاله الوضع في ليبيا الشقيقة مستعرضًا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي... للتفاصيل اضغط هنا
تركيا تقصف مواقع في إقليم كردستان العراق
شنت تركيا غارات على مواقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، بحسب "سكاي نيوز"... للتفاصيل اضغط هنا
ترامب: قد نحظر تطبيق تيك توك ونبحث عن بدائل له
نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أن الحكومة الأمريكية قد تتخذ قرارًا بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مضيفًا "نبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك"... للتفاصيل اضغط هنا