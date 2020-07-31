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فن

شاهد.. رقص محمد رمضان على أغنية "تيك توك"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر وهو يرقص على أغنيته الجديدة " تيك توك".

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وحقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة  عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.


وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".


عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".


أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى  .. تعاليلى حفلتى على طول.
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♥️

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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