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أخبار العالم

تركيا تقصف مواقع في إقليم كردستان العراق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:47 م
تركيا تقصف مواقع
تركيا تقصف مواقع في إقليم كردستان العراق
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قسم الخارجي
شنت تركيا غارات على مواقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، بحسب "سكاي نيوز".

وأفادت وسائل إعلامية بأن طائرة عسكرية تركية قصفت قرية كربلي  بقضاء زاخو في دهوك، وسط عدوان تركي مستمر على إقليم كردستان العراق.

وأشارت إلى أن طائرة تركية شنت 3 غارات على المواقع المذكورة، لكنها لم تكشف حجم الأضرار المادية والبشرية.

في وقت سابق، قالت الحكومة العراقية إن القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية.

وطالب العراق بالوقف الفوري  لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أنها سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، مؤكدا  أن العراق سيلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حقه في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.

وحملت الحكومة العراقية الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه.
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