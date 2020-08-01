شيخ الأزهر يشيد بنجاح موسم الحج وحرص المملكة على إقامة الفريضة

نشر فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.





وقال فضيلة الإمام الأكبر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية"



