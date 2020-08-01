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أخبار العالم

بعد إعلان ترامب نواياه بحظر تيك توك.. مايكروسوفت تجري مباحثات لشراء التطبيق الصيني

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن شركة مايكروسوفت العملاقة تجرى مباحثات للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" الصيني، وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه يدرس حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة عند الأمريكيين. 

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مصادر قولها إن مسئولين أمريكيين يتوقعوا أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذًا لإجبار شركة "بيت دانس" الصينية، والمالكة لـ"تيك توك" على بيع قسم العمليات الأمريكي للتطبيق.

وقالت الشبكة إن هذه الخطوة تهدف  إلى حل مخاوف صناع القرار من أن تيك توك، المملوك للأجانب، قد يكون خطرًا على الأمن القومي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في وقت سابق، إن الحكومة الأمريكية تجري مراجعة أمنية لـ"تيك توك"، وتستعد لتقديم توصية سياسية لترامب.

ويرى منتقدو تيك توك أن البيانات التي يجمعها عن مستخدميه في الولايات المتحدة قد تصل في النهاية إلى أيدي الحكومة الصينية، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها تخزن بياناتها خارج الصين، وأنها ستقاوم أي محاولات من بكين للاستيلاء على المعلومات.

وقال خبراء الأمن السيبراني إن المخاطر المحتملة لـ"تيك توك" على الأمن القومي نظرية إلى حد كبير، ولا يوجد دليل يشير إلى أن بيانات مستخدمي تيك توك قد تم اختراقها من قبل الاستخبارات الصينية.




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