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مرأة

1 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 1 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية لطيفة وجذابة.. كما أن لديك روح كرم وإصرارا على تحقيق النجاح والمكاسب، لكنك متصلب الرأي وتميل للعناد وللتشبث بنظامك مما يجعلك تبدو مستبدا أحيانا.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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