نائبة بالبرلمان التونسي: التصويت السري يعزز فرص سحب الثقة من الغنوشي

قالت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، هاجر شقرون، إن تونس تعيش يوما تاريخيا بتصويت البرلمان على سحب الثقة من رئيسه، راشد الغنوشي، وأنها فرصة تاريخية لاسترجاع تونس للتونسيين.





وأضافت شقرون، خلال مداخلة لـقناة الغد، أن المؤشرات تدل على أن التصويت يتجه صوب سحب الثقة من الغنوشي.





وأوضحت أن هناك أصوات داعمة لسحب الثقة من الغنوشي، سواء من حزب "قلب تونس" و"الإصلاح" و"الكتلة الديمقراطية" و"الكتلة الوطنية" و"تحيا تونس".





وأكدت أن هذا المطلب جاء بعد تفاقم التجاوزات والخروقات القانونية والانحرافات السياسية لرئيس المجلس، لافتة إلى أن كتلة النهضة في البرلمان قامت بمساعي لوقف إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، ومحاولة استقطاب العديد من النواب، ومن بينهم نواب أعلنوا عن عرض مبالغ مالية كبرى عليهم لعدم التصويت على سحب الثقة.