المقاولون العرب يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وديًا

يجري لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري والعمال، لمسحة طبية جديدة، غدا الأحد، وذلك استعداد لمواجهة طلائع الجيش وديًا يوم الثلاثاء، في ظل استعداد الفريقين لبطولة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يعود أبناء ذئاب الجبل، للتدريبات الجماعية، تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، في الخامسة عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة سموحة في افتتاح مبارياته بالدوري الممتاز.





ويأتي حرص "النحاس" الشديد على خوض مجموعة من المباريات الودية الفترة الحالية، وذلك لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، وخلق حالة من الانسجام بين الناشئين التي تصعيدهم مؤخرًا ولاعبي الفريق الأول.