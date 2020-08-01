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رياضة

حققت حلمي.. محمد قفشة يحتفل بمرور عام على اللعب في الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:13 ص
قفشة
قفشة
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مصطفى كرم
احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي بمرور عام على  انضمام لصفوف النادي الأهلي قادما من نادي بيراميدز. 

ونشر قفشة صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا "زي النهارده السنه اللي فاتت كان اول يوم ليا داخل اسوار اعظم نادي في الكون #النادي_الأهلي ، الخطوة اللي كنت بتمناها من اول يوم بدأت العب كرة ، كان حلم كبير ليا و لكل أهلي و بحمد ربنا و بشكره في كل لحظه علي تحقيق الحلم ده بعد تعب سنين كتير". 

واضاف "شرف عظيم ليا ارتداء تيشيرت نادي القرن في أفريقيا ، مسئوليه كبيره جدا و ان شاء الله ابذل كل جهدي مع زمايلي عشان نحافظ علي مكانة نادينا و نساهم في زيادة بطولات النادي علي كل المستويات ". 



وتابع قفشة"  اخيرا حابب اشكر كل الناس اللي وثقت فيا عشان اوصل للمكان العظيم ده و بشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي بتساندني دايما و بإذن الله اكون عند حسن ظنهم #الأهلي_فوق_الجميع ".

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.


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