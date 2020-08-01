الكاتب محمود السعدني يعود إلى لندن بعد وفاته

اختير الفيلم الوثائقي القصير "جدي الشقي" عن ملامح من حياة الساخر والأديب الكبير محمود السعدني للمشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان I will tell international film festival .
ومن المنتظر أن يعرض الفيلم بالدورة الـ 15 التي تقان في الفترة من 30 اغسطس إلى 9 سبتمبر في العاصمة البريطانية لندن.
ومن المنتظر أن يعرض الفيلم بالدورة الـ 15 التي تقان في الفترة من 30 اغسطس إلى 9 سبتمبر في العاصمة البريطانية لندن.
الفيلم حصد جائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتم عرضه في عدد من المهرجانات.
يُذكر أن فيلم "جدي الشقي" يدور حول قصة حياة الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، الذي عرف بـ"الولد الشقي"، وقت المنفى، سيناريو وإخراج حفيدته منة البزاوي، تصوير مهاب أشرف، مونتاج شهاب أحمد.