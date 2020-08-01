الكاتب محمود السعدني يعود إلى لندن بعد وفاته

اختير الفيلم الوثائقي القصير " جدي الشقي" عن ملامح من حياة الساخر والأديب الكبير محمود السعدني للمشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان I will tell international film festival .



ومن المنتظر أن يعرض الفيلم بالدورة الـ 15 التي تقان في الفترة من 30 اغسطس إلى 9 سبتمبر في العاصمة البريطانية لندن.





الفيلم حصد جائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتم عرضه في عدد من المهرجانات.



