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أخبار العالم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إدارته ستحظر تطبيق "تيك توك" الصيني يوم السبت المقبل. 

وكان مسئولون أمريكيون توقعوا أن رامب سيوقع أمرًا تنفيذًا لإجبار شركة "بيت دانس" الصينية، والمالكة لـ"تيك توك" على بيع قسم العمليات الأمريكي للتطبيق.

وتهدف الخطوة إلى حل مخاوف صناع القرار من أن تيك توك، المملوك للأجانب، قد يكون خطرًا على الأمن القومي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في وقت سابق، إن الحكومة الأمريكية تجري مراجعة أمنية لـ"تيك توك"، وتستعد لتقديم توصية سياسية لترامب.

ويرى منتقدو تيك توك أن البيانات التي يجمعها عن مستخدميه في الولايات المتحدة قد تصل في النهاية إلى أيدي الحكومة الصينية، على الرغم من أن الشرطة قالت إنها تخزن بياناتها خارج الصين، وأنها ستقاوم أي محاولات من بكين للاستيلاء على المعلومات.
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