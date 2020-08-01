ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إدارته ستحظر تطبيق "تيك توك" الصيني يوم السبت المقبل.





وكان مسئولون أمريكيون توقعوا أن رامب سيوقع أمرًا تنفيذًا لإجبار شركة "بيت دانس" الصينية، والمالكة لـ"تيك توك" على بيع قسم العمليات الأمريكي للتطبيق.





وتهدف الخطوة إلى حل مخاوف صناع القرار من أن تيك توك، المملوك للأجانب، قد يكون خطرًا على الأمن القومي.





وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في وقت سابق، إن الحكومة الأمريكية تجري مراجعة أمنية لـ"تيك توك"، وتستعد لتقديم توصية سياسية لترامب.



