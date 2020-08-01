AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لليوم الثالث .. الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي. 

وسجلت الصين يوم الأربعاء الماضي 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ ٣ أشهر وفي يوم الخميس التالي زاد عدد الاصابات حيث أعلنت لجنة الصحة عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .

كما أعلنت السلطات الصينية يوم الجمعة عن تسجيل 127 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 123 حالة محلية" فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن اللجنة قولها إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84292 فيما استقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تتعافى.. صفر وفيات وإصابات جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 1349 وفاة و28633 إصابة بفيروس كورونا

لليوم الـ 23.. تايلاند بدون إصابات أو وفيات بكورونا

بريطانيا تسجل 901 إصابة و36 وفاة جديدة بـ كورونا

الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

راميلوف.. بدر رجب: طول ما رامى ربيعة سليم سيكون في المنتخب

تكشف سرا عن ابنتها وزوجها.. أبرز تصريحات كندة علوش في ظهورها الأخير

تشبه أزمة لبنان.. تقرير: تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف التركي على العراق

الكاتب محمود السعدني يعود إلى لندن بعد وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

بعد صراع مع كورونا.. أم تنسى طفلتها حديثة الولادة لهذا السبب