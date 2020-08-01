لليوم الثالث .. الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثالث على التوالي.





وسجلت الصين يوم الأربعاء الماضي 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في أعلى معدل إصابات في يوم واحد منذ ٣ أشهر وفي يوم الخميس التالي زاد عدد الاصابات حيث أعلنت لجنة الصحة عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .





كما أعلنت السلطات الصينية يوم الجمعة عن تسجيل 127 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 123 حالة محلية" فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.





ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن اللجنة قولها إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84292 فيما استقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634.



