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فن

محمد محمود عبد العزيز يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:26 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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مصطفى كرم
هنأ محمد محمود عبد العزيز متابعيه بعيد الاضحي المبارك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة لوالده وعلق عليها قائلا "عيد أضحى مبارك إن شاء الله، كل سنه و حضراتكم جميعًا بألف خير و ربنا يبعد عننا جميعًا و عن كل حبايبنا اى شر (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".


يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
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