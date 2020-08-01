عمرو السولية يستعرض لياقتة البدنية.. شاهد

نشر عمرو السولية لاعب النادي الاهلي مجموعة من الصور له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عمرو السولية بالصور وهو يستعرض عضلاته ولايقته البدنية وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "العالمي" و "الموهوب المحترم" و "الحريف الله اكبر".









وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي ، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .













ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



