جنش يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا.. صور

حرص محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي الاحتفال اليوم بعيد ميلاد نجلته تمارا .





ويعد هذا هو العام الخامس لنجلة حارس مرمي نادي الزمالك واحتفل جنش بعيد ميلاد تمارا مع أسرته الصغيرة زوجته ونجله ونجلته .





وقام جنش بتهنئة نجلته ونشر صور عيد الميلاد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب " كل سنه وانتي طيبه ياحبيبى قلب بابا ياوش السعد والخير عليا ربنا يحفظك يااحلي تاتا في الدنيا".





فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.