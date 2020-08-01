AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 2 مليون مشاهدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

إقرأ أيضًا:

وأيضا: أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تطرح أغنية صاحبة رأي على يوتيوب.. فيديو

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من المليون مشاهدة

بسبب صاحبة رأى.. مايا دياب توجه رسالة لـ إليسا

لليوم الثالث.. إليسا تتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة رأي

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم السبت 1 - 8 - 2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-8-2020 بمحافظات مصر

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

أسباب تساقط الشعر الذكوري والعلاج

موجز السوشيال ميديا.. أحمد حلمي يشعل تيك توك بفيديو عن أضاحي العيد.. وفرجاني ساسي يوجه رسالة لزوجته.. شاهد

أخبار الرياضة.. سان جيرمان يتوج بالثلاثية.. 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. ميدو سعيد بتجديد الفيفا للجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام