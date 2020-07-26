بالأسماء .. أغاني ألبوم إليسا صاحبة رأي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح البوم إليسا الجديد "صاحبة رأي" يوم 1 أغسطس بالتزامن مع عيد الأضحى.





ويضم ألبوم اليسا 16 أغنية 5 باللهجة اللبنانية و 11 باللهجة المصرية، ومنها: "إلى الله، أنا شبه نسيتك ،حبة اهتمام ،هعتبرك مت، بنحب الحياة، على حس حكايتنا".









لا تزال إليسا تحتفظ بمكانتها في قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتها الجديدة " صاحبة رأي"، التي حققت مليون و 200 الف مشاهدة بعد طرحها الخميس الماضي.









أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



