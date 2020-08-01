بعد بدء عرضه في عيد الأضحى.. فيلم الغسالة يتصدر جوجل

واستطاع الفيلم أن يحقق في إيرادات 167 ألف جنيه في أول يوم عرض له حيث عرض الفيلم في يومه الأول بدور السينما المصرية في وقفة عيد الأضحى المبارك اول أمس الخميس.





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"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".