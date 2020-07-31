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فن

بث مباشر مع الفنان أحمد حاتم للكشف عن أسرار "الغسالة" ودويتو هنا الزاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:00 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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سمر سعد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارا شاملا مع الفنان أحمد حاتم بطل فيلم "الغسالة" عبر تقنية "زووم".

وتحدث أحمد حاتم في البث المباشر عن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" الذي ينافس في موسم عيد الأضحى السينمائي الجاري.

كما كشف عن دوره وتعاونه مع الفنانة هنا الزاهد والفنان الكبير محمود حميدة وتوقعه للمنافسة هذا الموسم غير التقليدي.

كما تحدث عن أوجه اختلاف هذا الفيلم عن غيره من الأفلام على مستوى الصورة والتكنيك.

يشارك في بطولة "الغسالة" بالإضافة إلى محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد: محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ شيرين رضا.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.
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بث مباشر مع الفنان أحمد حاتم للكشف عن أسرار "الغسالة" ودويتو هنا الزاهد

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