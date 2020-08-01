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فن

متجاهلا الإجراءات الاحترازية.. شاهد أحدث ظهور لـ عمر كمال فى أحد الكافيهات

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر المطرب الشعبي  عمر كمال ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد له . 

وظهر عمر كمال فى احدى الكافيهات وهو يغنى " بنت الجيران " ، كما ظهر فى الفيديو شيشة بالرغم من منع الحكومة لها فى المطاعم والكافيهات ، بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى . 

وعلق عمر  على الفيديو: " كل سنه وانتم طيبين ". 

وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

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الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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