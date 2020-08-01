متجاهلا الإجراءات الاحترازية.. شاهد أحدث ظهور لـ عمر كمال فى أحد الكافيهات





وظهر عمر كمال فى احدى الكافيهات وهو يغنى " بنت الجيران " ، كما ظهر فى الفيديو شيشة بالرغم من منع الحكومة لها فى المطاعم والكافيهات ، بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى .







وعلق عمر على الفيديو: " كل سنه وانتم طيبين ".





وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

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الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



