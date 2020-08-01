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حوادث

تعرف على قرار النيابة في واقعة الاعتداء على عامل نظافة بالغردقة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:15 ص
الواقعة
الواقعة
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إبراهيم جادالله

أصدرت مساء الجمعة، نيابة الغردقة قرارا، بحفظ التحقيقات في واقعة الاعتداء على عامل نظافة بالغردقة أثناء تأدية عمله، وذلك عقب تحرير محضر صلح بين طرفي النزاع.

وتعود الواقعة عندما نشرت "صدى البلد " خبرا بعنوان "شاهد فريزة يعتدون على عامل نظافة بالغردقةوعلى الفور أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته للأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المعتدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتقديمهم للمحاكمة، عقب التأكد من صحة الواقعة.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المعتدين على عامل نظافة أثناء تأدية عمله، وذلك بشارع الكورنيش بمدينة الغردقة.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تشكيل فريق مباحثي من قسم ثان الغردقة، وذلك بشأن كشف ملابسات واقعة الاعتداء وأسبابها، مشيرا إلى أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التي تم فيها الاعتداء، للتعرف على هوية المعتدين وضبطهم.

وكشف المصدر، أن المعتدين على عامل النظافة هم تاجر خردة واثنان آخران، تبين من التحقيقات أنهما نجلا تاجر الخردة، لافتا إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة كلامية بين نجل تاجر الخردة وعامل النظافة، ما أدى إلى اعتداء نجلي تاجر الخردة على عامل النظافة بواسطة عصا خشبية، أسفر عنها إصابة عامل النظافة بإصابات متفرقة بالجسم وعقب تجمع المارة فروا هاربين.

وأفاد المصدر أنه تم ضبط تاجر الخردة ونجليه وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والذي أصدرت قرارها بحفظ القضية، عقب تصالح طرفي النزاع.

 

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