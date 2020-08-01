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أخبار البلد

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:49 ص
الاهرامات
الاهرامات
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محمد الاسكندرانى
أكد أشرف محي، مدير عام منطقة آثار الهرم، أن الأهرامات بنيت بيد المصريين، مشيرا إلى وجود إثبات علمي قاطع فى ذلك الأمر، وهو اكتشاف مقابر عمال وبنات الأهرامات عام ١٩٩٠ برئاسة الدكتور زاهي حواس.


وأوضح محي، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن بناء الفضائيين للأهرامات موجود فقط فى أفلام الخيال العلمي الأمريكي، مؤكدا أن الحفائر المكتشفة فى مستويات الأهرامات بها ما يؤكد بناء الأهرامات بيد مصريين.


وقال إن المستوى العلوي يحتوي على حفائر الفنانين والنحاتين، فيما يحتوي السفلي العمال من بناة الأهرامات.

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وأضاف مدير منطقة الاهرامات أنه تم اكتشاف مقبرة طبيب العمال وبعض المصابين بكسور، مشيرا إلى أن جميع الحفائر والاكتشافات الأثرية الحديثة تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات.


ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التى تشاع فيها أقاويل بأن الأهرامات بناها كائنات فضائية، إلا أن اكتشاف مقابر العمال أسكت تلك الشائعات.

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وأوضح أن البعثة الأمريكية برئاسة مارك ليز اكتشفت مدينة كاملة لبناة الأهرامات المصريين من حظيرة لتربية المواشي وأفران الخبز ومصانع تمليح الأسماك، والتى كان يتغذى عليها بناة الأهرامات.


وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال على موقع التواصل الاجتماعي إن كائنات فضائية بنت الأهرامات.
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