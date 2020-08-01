حماية المستهلك تنشر سيارات الضبطية القضائية لمراقبة حركة الأسواق خلال أيام العيد ..فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ، إن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في أماكن عدة؛ لضبط حركة الأسواق، وأماكن تواجد الجمهور في الأسواق.





وأضاف "سمير"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الرقابة تشمل كافة المحافظات، ووجودها بالميادين الكبرى بالقاهرة تجربة جديدة؛ لضبط التجمعات.





وأشار القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ، إلى أن تلك التجربة تعد تكلفة كبيرة على الدولة مما يعد من الصعب انتشارها في كافة المحافظات في الوقت الحالي، وفي حالة نجاحها ستطبقها الدولة في جميع المحافظات.





وأوضح أن الهدف من سيارات الضبطية القضائية حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.





ولفت إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.