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فن

إليسا تطرح ألبومها الغنائي صاحبة رأي.. اليوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 م
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
تستعد الفنانة إليسا، لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل إسم "صاحبة رأي" اليوم السبت، وذلك بعدما قامت بطرح أغنية العيد التي تحمل إسم الألبوم وحققت نجاحا كبيرًا.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وتتابع كلمات الأغنية "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

كما يتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. 
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