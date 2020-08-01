الفلاحين تحذر المصريين عند تناول لحوم وكبدة وكلاوى الأضحية

طالب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، المصريين بعدم الإكثار من تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يفضل عدم تناول اللحوم بعد ذبحها مباشرة ويفضل تناولها بعد 24 ساعة من ذبحها، موضحا أن البروتين يأخذ فى الهضم من 4 إلى 6 ساعات على عكس الأطعمة الأخرى التى تأخذ ساعتين فى هضمها، وبالتالى لابد ألا نتناول لحوم على العشاء حتى لا تؤثر على الجهاز الهضمى.









وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، السبت، أنه يجب الاطمئنان أن اللحمة تمت تنقيتها من الميكروبات، مشيرا إلى ضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، ويجب أن نمنع مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ويمكنه أن يأكل لحوما.







