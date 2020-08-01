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أخبار البلد

الفلاحين تحذر المصريين عند تناول لحوم وكبدة وكلاوى الأضحية

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
طالب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، المصريين بعدم الإكثار من تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يفضل عدم تناول اللحوم بعد ذبحها مباشرة ويفضل تناولها بعد 24 ساعة من ذبحها، موضحا أن البروتين يأخذ فى الهضم من 4 إلى 6 ساعات على عكس الأطعمة الأخرى التى تأخذ ساعتين فى هضمها، وبالتالى لابد ألا نتناول لحوم على العشاء حتى لا تؤثر على الجهاز الهضمى.


وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، السبت، أنه يجب الاطمئنان أن اللحمة تمت تنقيتها من الميكروبات، مشيرا إلى ضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، ويجب أن نمنع مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ويمكنه أن يأكل لحوما.


وقال "أبو اللوز" إن المصريين تعودوا على تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهى عادة خاطئة يكون لها تأثير خطير على صحة المواطنين، خاصة الإكثار من تناول الكبدة واللحوم بشكل مفرط، ولفت إلى أن تناول اللحوم بكثرة فى عيد الأضحى هى عادة موروثة، ولا بد من التأكد أولا من أن الأضحية التى نقوم بذبحها سليمة وليس بها أمراض حتى لا ينعكس لحمها على صحتنا.
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