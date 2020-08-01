الأسقف العام بالأقصر يطيب رفات الشهيد أبو سيفين بإسنا بدون حضور المصلين.. صور

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، بعشية عيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس "أبو سيفين" ، بدون حضور شعبي.









وصلى العشية صاحب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وتم خلال العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة .









يذكر أن الكنيسة تحتفل بثلاثة تذكارات سنوية للشهيد العظيم " فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين" يأتي عيد استشهاده في اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور الموافق الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر.





وهو عيد تكريس أول كنيسة على اسمه في "قيصرية الكبادوك" في الخامس والعشرين من شهر أبيب الموافق أول أغسطس.



