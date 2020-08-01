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مرأة

بأبسط الأفكار.. طريقة صناعة شواية فحم فى البيت

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 م
طريقة عمل شواية فحم
طريقة عمل شواية فحم بيتي
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آية التيجي
إن كنت من عشاق تناول اللحم المشوي في المنزل ولا تملك شواية فحم، فيمكن بخطوات بسيطة وغير مكلفة عمل شواية فحم بيتي، وهو ما قدمته الشيف نونا عبر حسابها الرسمية على فيس بوك بنصائح بسيطة وغير مكلفة.


وقدمت الشيف نونا أكثر من فكرة مبتكرة لعمل شواية فحم بيتي، والحصول على نفس مذاق اللحم المشوي، دون التكلفة بشراء شواية فحم جديدة، أو بالحرمان من تناول الطعام بالطريقة التي تريدها.

طرق مبتكرة لعمل شواية فحم بيتي :

الطريقة الاولي:
في حالة عدم وجود شواية جريل، والرغبة في الحصول على رائحة شواء مثل الكبابجي نحضر صينية ألومنيوم عادية، ونضع بها فويل ونضع بها فحم مشتعل، ونضع عليها شبكة ستاند من أعلى على أن تكون المسافة بين قطع اللحمة والحمص حوالي 4 قيراط.

الطريقة الثانية :
للشواء في طاسة أو صينية يمكن التسوية على البوتجاز على طاسة جريل أو طاسة تيفال أو صينية ألومنيوم بدون مواد دهنية، ونضع مع اللحمة بالبصل الأورما والفلفل، ونقلب على الجانبين حتى تأخذ اللحمة اللون من جميع الجهات، وعند التسوية نحضر طبق التقديم ونضع به حلقات بصل ونضع عليها بقدونس وسماق وندعك البصل جيدًا باليد، ثم نضعه في أرضية طبق التقديم ونرص الكباب في الطبق، ثم نحضر بولة ونضع بها العسل والمستردة والصوص الحار والكاتشب، ونخلطهم جيدًا ببعض وندهن بهم الكباب بالفرشاة قبل التقديم.
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