بأبسط الأفكار.. طريقة صناعة شواية فحم فى البيت

وقدمت الشيف نونا أكثر من فكرة مبتكرة لعمل

، والحصول على نفس مذاق اللحم المشوي، دون التكلفة بشراء شواية فحم جديدة، أو بالحرمان من تناول الطعام بالطريقة التي تريدها.