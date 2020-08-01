انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 22 أغسطس.. استمرار إجراءات مكافحة الكورونا والغش في اللجان.. أصحاب الأعذار المرضية سيمتحنون بالدرجة الكاملة والراسبون في مادة أو اثنين بالنصف فقط

- سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وسيتم عمل محاضر للغشاشين
- يشترط وجود تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان في الدور الاول ليمتحن الدور الثاني بالدرجة الكاملة
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.
ووفقا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020، وسط نفس الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في امتحانات الدور الأول لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في إجراءات ارتداء الكمامات والتعقيم والتفتيش والكشف الحراري.
ومن المقرر أن تشهد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، نفس إجراءات مكافحة الغش في اللجان، حيث سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وسيتم عمل محاضر للغشاشين ولمن يثبت حيازتهم للموبايل في اللجان حتى لو لم يستخدموه.
وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 فيما يلي:
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يسمح لـ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، له الحق في اداء امتحان الدور الثاني.
وقالت الوزارة إنه لا يحتسب للطالب في هذه الحالة أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.
كما أوضحت الوزارة أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أيضًا للطالب الذي يتغيب عن اداء امتحان الدور الأول بعذر قهري مثل حالات الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إثبات هذا العذر من جانب الوزارة.
السبت 22 أغسطس: اللغة العربية
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ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.
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وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فئات طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يسمح لـ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، له الحق في اداء امتحان الدور الثاني.
وقالت الوزارة إنه لا يحتسب للطالب في هذه الحالة أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.
كما أوضحت الوزارة أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أيضًا للطالب الذي يتغيب عن اداء امتحان الدور الأول بعذر قهري مثل حالات الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إثبات هذا العذر من جانب الوزارة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لأعذار الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا أو التعرض لاي أمراض مفاجئة أو أي أعذار قهرية، هنا يكون للطالب حق أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة، بشرط أن يكون قد تم عرض الطالب على طبيب اللجنة وعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.
على صعيد آخر، بالنسبة لـ نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 "الدور الأول"، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعلن عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت في بيان رسمي لها: "تهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم".
وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن أعمال تقدير الدرجات سارت في جميع الكنترولات هذا العام وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.
وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.
وأوضح حجازي أنه من المقرر أن يعود العمل في كنترولات الثانوية العامة يوم الثلاثاء القادم، لإنهاء اللمسات الأخيرة لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 لعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يقوم كل كنترول بتجميع النتيجة لديه ثم يتم تجميعها مرة أخرى على مستوى الجمهورية وتوضع فى "سى دى" ثم يتم إعداد مجمع تكرارى للمجاميع لإرسالها إلى مكتب التنسيق بالجامعات.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2020 تليفونيا، قبل إعلان النتيجة رسميا لباقي الطلاب بعدة ساعات، ليكون أول المهنئين وليعبر لهم عن سعادته بتفوقهم ويحفزهم بكلمات مشجعة على استمرار التفوق، وهو الأمر الذي من المقرر أن يتم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وبعد إعلان النتيجة بعدة أيام، تحرص وزارة التربية والتعليم على عمل حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة بمقر وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، ينشر موقع "صدى البلد" الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة:
- يتم اختيار اوائل الثانوية العامة 2020 وفقا للشروط التالية: أن يكون مصرى الجنسية، وألا يكون تقدمه للامتحان هذا العام على نظام المنازل وألا يكون من الطلاب الباقين للإعادة، وألا يكون قد سبق له الرسوب فى أى من الصفين الأول والثانى الثانوى.
- وللوصول إلى قائمة محددة بأسماء اوائل الثانوية العامة 2020، تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.
- ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة.
- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.
- قائمة أوائل الثانوية العامة وصلت العام الماضي إلى 40 طالبا وطالبة.
- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين.
- يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.
ولا تحدد أسماء الأوائل قبل انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة في الكنترولات، وفى حالة ما إذا تظلم أحد الطلاب ووصلت درجاته لنفس نتيجة أحد الطلاب الأوائل، تصدر الوزارة قرارًا فوريًا بإضافة اسمه إلى قائمة اوائل الثانوية العامة وتعلن ترتيبه بشكل واضح للرأي العام.
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر عن سعادته البالغة بنجاح وزارة التربية والتعليم في إنهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 بسلام وبأقل المشكلات رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لجميع الجهات المعنية التي شاركت في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة رغم الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا.