انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 22 أغسطس.. استمرار إجراءات مكافحة الكورونا والغش في اللجان.. أصحاب الأعذار المرضية سيمتحنون بالدرجة الكاملة والراسبون في مادة أو اثنين بالنصف فقط

ووفقا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020، وسط نفس الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في امتحانات الدور الأول لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في إجراءات ارتداء الكمامات والتعقيم والتفتيش والكشف الحراري.

ومن المقرر أن تشهد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، نفس إجراءات مكافحة الغش في اللجان، حيث سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية وسيتم عمل محاضر للغشاشين ولمن يثبت حيازتهم للموبايل في اللجان حتى لو لم يستخدموه.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 فيما يلي:





السبت 22 أغسطس: اللغة العربية الأحد 23 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية



ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.



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الاثنين 24 أغسطس: الجبر والهندسة الفراغية الأربعاء 26 أغسطس : الفيزياء والتاريخ الخميس 27 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى السبت 29 أغسطس : الكيمياء والجغرافيا الأحد 30 أغسطس : الديناميكا الاثنين 31 أغسطس : الجيولوجيا، وعلم النفس، والتفاضل والتكامل الأربعاء 2 سبتمبر: الأحياء والفلسفة والاستاتيكا







وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فئات طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.







وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يسمح لـ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، له الحق في اداء امتحان الدور الثاني.





وقالت الوزارة إنه لا يحتسب للطالب في هذه الحالة أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.







كما أوضحت الوزارة أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أيضًا للطالب الذي يتغيب عن اداء امتحان الدور الأول بعذر قهري مثل حالات الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إثبات هذا العذر من جانب الوزارة.









وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لأعذار الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا أو التعرض لاي أمراض مفاجئة أو أي أعذار قهرية، هنا يكون للطالب حق أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة، بشرط أن يكون قد تم عرض الطالب على طبيب اللجنة وعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.









على صعيد آخر، بالنسبة لـ نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 "الدور الأول"، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.









وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستعلن عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.











وقالت في بيان رسمي لها: "تهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم".









وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن أعمال تقدير الدرجات سارت في جميع الكنترولات هذا العام وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.









وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.



