شاهد.. ضبط شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق بالقاهرة

تمكن ضباط الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته عملات أجنبية مقلدة.

وتبلغ من مسئولى أحد البنوك بالقاهرة، بتقدم أحد عملاء البنك لاستبدال مبلغ (19700 دولار أمريكى - عبارة عن "197 ورقة فئة المائة دولار أمريكى" يشتبه بكونها مقلدة").





بالانتقال لمحل البلاغ أمكن ضبطه، وتبين أنه (رجل أعمال – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة)، وبفحص العملات المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام طابعة حاسب آلى تعمل بنظام الحبر النفاث.





وبمواجهة المتهم أقر بتقدمه للبنك لإستبدال تلك العملات بعملات حديثة، وقرر بحصوله على المبلغ المشار إليه من (محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) "المحاسب الخاص به وبأسرته"، وبإرشاده أمكن ضبطه.





وبمواجهته أقر بصحة أقوال الأول وأضاف بأنه تحصل على تلك العملات من (صاحب محل لعب أطفال بمنطقة وسط البلاد)، وذلك عقب قيامه بإستبدالها مقابل مبلغ (322 ألف جنيه مصرى خاصين بالأول ولا يعلم بكون تلك العملات مقلدة).





وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمشاركة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن أن المتهم المذكور (صاحب محل تجارة خردوات - كائن بدائرة قسم عابدين بالقاهرة – له معلومات جنائية)، ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى المتمثل فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ ( 76400 جنيه مصرى).



