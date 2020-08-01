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ديني

عبر 390 شاشة.. دعاة الحرم المكي يرشدون الحجاج طيلة أيام الفريضة

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:43 م
دعاة الحرم المكي
دعاة الحرم المكي يرشدون الحجاج طيلة أيام الفريضة
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يارا زكريا
يقوم دعاة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإلقاء المحاضرات التوعوية والدروس العلمية عقب الصلوات المفروضة في مقر إقامة ضيوف الرحمن بمشعر منى.

وذلك عبر 390 شاشة إلكترونية متواجدة في غرف الحجاج تطبيقًا (للبروتوكولات) الصحية في تحقيق التباعد خلال المناشط الدعوية .

ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروس علمية وخدمة الإفتاء، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية.


وتتنوع الموضوعات التي يليقها الدعاة للحجاج عبر الشاشات عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم.

 إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الإمكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذا العام، تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بمتابعة وإشراف مباشر من  الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع (البروتوكولات) الصحية في حج هذا العام الاستثنائي.


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