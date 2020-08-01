جراحة دقيقة استغرقت 5 ساعات.. إنقاذ مسن في مستشفى مطروح

تمكن أطباء قسم العظام برئاسة الدكتور محمد سلام، رئيس قسم العظام بمستشفى مطروح من إنقاذ مسن بعد إجراء جراحة دقيقة له بإصلاح 4 كسور لمدة 5 ساعات.





وتم تثبيت ٤ كسور داخل غرفة العمليات بواسطة ٤ شرائح ومسامير للمريض الذى يبلغ ٧٧ سنة إثر دخوله المستشفى نتيجة حادث سير.









وأكد الدكتور حسن سالم، مدير عام مستشفي مطروح العام، أنه بعد فحص المريض بقسم الطوارئ تبين وجود كسر أعلي الساق اليسري وكسر أسفل عظمتي الساق اليسري وكسر أسفل عظمة الشظية اليمنى، حيث تم حجز المريض بوحدة العناية الجراحية وأجريت له العملية الجراحية التي استغرقت ٥ ساعات وهو الآن بصحة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.





وأضاف أن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح يقدم يد العون لنا وتوفير كافة الخدمات للعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين.



