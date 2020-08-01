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مرأة

ابتعد عن المايونيز والمشروبات الغازية في العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحتاج الأفراد إلى الاهتمام ببعض التفاصيل الصحية بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى وسنقدم لكم نصائح غذائية للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى. 

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية

المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم بل تجعل الجسم يفقد الفيتامينات والحديد المكتسب من الطعام. 


- شرب المياه

يجب الحرص على شرب المياه الوفير يوميا خاصة في أيام العيد للحفاظ على صحة الكلى والتخلص من السموم. 


- لا تتناول المايونيز

تجنب تناول المايونيز في عيد الأضحى لأنه مليء بالدهون والسعرات الحرارية لذلك لا ينصح بتناوله مع اللحوم في العيد ومن الممكن استبداله بالسلطة. 


- شوربة الكوارع

لا تضف الملح إلى شربة الكوارع لأنها غنية بالأملاح فيمكنك إضافة بعض التوابل لإعطاء نكهة للشوربة. 

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