ابتعد عن المايونيز والمشروبات الغازية في العيد

يحتاج الأفراد إلى الاهتمام ببعض التفاصيل الصحية بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى وسنقدم لكم نصائح غذائية للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى.





- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية





المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم بل تجعل الجسم يفقد الفيتامينات والحديد المكتسب من الطعام.









- شرب المياه





يجب الحرص على شرب المياه الوفير يوميا خاصة في أيام العيد للحفاظ على صحة الكلى والتخلص من السموم.









- لا تتناول المايونيز





تجنب تناول المايونيز في عيد الأضحى لأنه مليء بالدهون والسعرات الحرارية لذلك لا ينصح بتناوله مع اللحوم في العيد ومن الممكن استبداله بالسلطة.







- شوربة الكوارع





لا تضف الملح إلى شربة الكوارع لأنها غنية بالأملاح فيمكنك إضافة بعض التوابل لإعطاء نكهة للشوربة.