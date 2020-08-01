ابتعد عن المايونيز والمشروبات الغازية في العيد

يحتاج الأفراد إلى الاهتمام ببعض التفاصيل الصحية بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى وسنقدم لكم نصائح غذائية للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى.
- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية
المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم بل تجعل الجسم يفقد الفيتامينات والحديد المكتسب من الطعام.
- شرب المياه
يجب الحرص على شرب المياه الوفير يوميا خاصة في أيام العيد للحفاظ على صحة الكلى والتخلص من السموم.
- لا تتناول المايونيز
تجنب تناول المايونيز في عيد الأضحى لأنه مليء بالدهون والسعرات الحرارية لذلك لا ينصح بتناوله مع اللحوم في العيد ومن الممكن استبداله بالسلطة.
- شوربة الكوارع
لا تضف الملح إلى شربة الكوارع لأنها غنية بالأملاح فيمكنك إضافة بعض التوابل لإعطاء نكهة للشوربة.