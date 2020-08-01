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أخبار البلد

أهم الأخبار | مصر ترد على تصريحات إيلون ماسك بشأن الأهرامات.. والسيسي يهنئ الإمارات بأول محطة للطاقة النووية السلمية

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 
رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات
رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ردا قاسيا على الملياردير إيلون ماسك بعد تصريحاته عن قيام فضائيين ببناء الاهرامات ، قائلا : " يبدو آن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الإعلان آن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء "... للمزيد اضغط هنا 

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إدارته ستحظر تطبيق "تيك توك" الصيني يوم السبت المقبل. . للمزيد اضغط هنا 

أكتوبر المقبل.. تطعيم شامل ضد فيروس كورونا في روسيا
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم، السبت، إنه من المقرر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كوفيد -19 في روسيا في أكتوبر المقبل..للمزيد اضغط هنا 

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت
أعلنت مصر للطيران، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت... للمزيد اضغط هنا 

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد
أزال نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الستار على قميص الفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2020 - 2021..للمزيد اضغط هنا 

بعد تهنئة السيسي.. كل ما تريد معرفته عن محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم، السبت، عن تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسئولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، ويعد هذا الإنجاز الأهم لغاية اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي... للمزيد اضغط هنا 

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