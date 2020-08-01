أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أزال نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الستار على قميص الفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2020 - 2021.





ونشر موقع ليفربول الرسمي صورا لـ محمد صلاح، وعددا من نجوم ليفربول، وهم يرتدون القميص الجديد لأول مرة والذي يتميز باللون الأحمر المعتاد.



