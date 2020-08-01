AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:55 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
أزال نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الستار على قميص الفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2020 - 2021.

ونشر موقع ليفربول الرسمي صورا لـ محمد صلاح، وعددا من نجوم ليفربول، وهم يرتدون القميص الجديد لأول مرة والذي يتميز باللون الأحمر المعتاد.

وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.


وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداداه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.
أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يؤجل طرح قميصه الجديد

اشتقنا والله .. ليفربول يواصل التدريبات استعدادا لـ عودة الدوري الإنجليزي

بشكر بلدي والوطن العربي.. أول تعليق لـ محمد صلاح بعد التتويج بالبريميرليج

رياضة البرلمان تهنئ "صلاح" بتتويج ليفربول الانجليزي بالدورى.. وتؤكد: أصبح أيقونة شباب مصر والعالم

مانشستر سيتي يعلن قميصه الجديد للموسم المقبل.. فيديو

آرسنال يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على أول من سعى بين الصفا والمروة والفرق بينهما

في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو

رسميا.. تشيرو إيموبيلي يتوج بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

أكتوبر المقبل.. تطعيم شامل ضد فيروس كورونا في روسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور