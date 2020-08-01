أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أزال نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الستار على قميص الفريق الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2020 - 2021.
ونشر موقع ليفربول الرسمي صورا لـ محمد صلاح، وعددا من نجوم ليفربول، وهم يرتدون القميص الجديد لأول مرة والذي يتميز باللون الأحمر المعتاد.
وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.
وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداداه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.