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أخبار العالم

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:13 م
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
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أحمد محرم
كشف مصدر مسؤول لصحيفة "القبس" الكويتية أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري 4 رحلات جوية. 

وأفاد المصدر أن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت من مصر من 3 مطارات مختلفة في القاهرة وسوهاج والإسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت.

 وبيّن أن عدد الركاب القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 راكبا من بيروت. 


وذكر المصدر أن الـ 3 رحلات الإضافية وصلت مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة، حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا. 

وقال المصدر إن قرار حظر الطيران التجاري لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان «مفاجئا وسريعًا» حيث تمت جدولة اليوم الأول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبي. 

وأشار المصدر إلى أن قرار حظر الطيران التجاري ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب الغاء آلاف التذاكر .
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