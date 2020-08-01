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رياضة

نجم ليفربول الصاعد بقوة: نيمار مثلي الأعلى ومصدر إلهامي

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال هارفي إليوت، اللاعب الشاب في فريق ليفربول، إن النجم البرازيلي نيمار جونيور كان قدوته حينما كان صغيرًا.

وقال إليوت، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”عندما كنت أصغر في السن قليلًا، نيمار كان مصدر إلهامي”.

وتابع نجم ليفربول الشاب حديثه قائلًا :”كان نيمار قد بدأ في الظهور في المشهد ببرشلونة، وأتذكر أنني قُلت لوالدي بأن ذلك الفتى سيكون واحدًا من أفضل لاعبي العالم”.

واشاد لاعب الريدز بمُدربه الألماني يورجن كلوب، وقال :”المُدرب رائع، وكان مُذهلًا معي، وأتعلم بالفعل الكثير منه، لا أعتقد أن أحد لديه أي انطباع سيء عنه”.

وقدم إليوت مستويات رائعة مع فريق ليفربول تحت 23 سنة، ومنحه المُدرب يورجن كلوب بعض الفرص مع الفريق الأول، ويضع جمهور الريدز آمالًا كبيرة عليه حيث يجيد الشاب ذو السبعة عشر ربيعًا اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر والمُهاجم الصريح.

وأكمل إليوت :”حاولت أن أضيف طريقة تحرك نيمار ومهارات المراوغة لطريقة لعبي، ولكني إذا ما كان هناك شخص للتطلع إليه، فإن ذلك الشخص كان جيرارد، هو أسطورة ليفربول”.
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