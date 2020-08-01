طبق مختلف .. طريقة عمل ريش بالمكرونة

فى احتفالات عيد الاضحى تقدم مجموعة مختلفة من اطباق اللحوم على مائدة الاسرة المصرية ولكن بعض النساء يرغبن فى تقديم اطباق غير تقليدية وفى نفس الوقت بمذاق شرقي يرضى الجميع .

ونقدم لكم طريقة عمل ريش بالمكرونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة

مقادير ريش بالمكرونة

ريش ضاني

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

طماطم

جزر

كرفس

مكرونة

كمون

مرقة

كزبرة ناعمة

شطة

زيت

ملح فلفل أسود

ريحان اخضر

طريقة عمل ريش بالمكرونة

- فى طاسة بها زيت حمرى المكرونة ثم ضيفي الماء حتى تبدأ في النضج ثم افرمي الكرفس والثوم والجزر والبصل

- شوحي الريش ثم ضيفي اليها الخليط المجروش و الشطة والكمون والكزبرة الناعمة و افرمي الريحان مع الطماطم و ضيفيهم للطاسة.

- اسكبى المكرونة في صينية فرن ثم خليط الريش ثم ادخليها فرن ساخن حتى تكمل النضج ثم تقدم







