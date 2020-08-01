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الزهايمر.. 6 أعراض غير متوقعة له.. عوامل الإصابة به.. أطعمة تساعدك على التخلص منه

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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آلاء حسن
داء الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ (التدهور) وموتها وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف وهي حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلبًا في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل.

ووفقا لموقع mayoclinic من العلامات المبكرة للمرض نسيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات مع تقدم المرض سيشعر المصاب بداء الزهايمر بضعف شديد في الذاكرة ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.

ينتابُ كلَّ شخصٍ هفواتٌ في الذاكرة بين الحِين والآخَر ومن الطبيعي أن تنسى مكان وضعكَ للمفاتيح أو تنسى اسم أحد معارفكَ لكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر يستمر ويزيد سوءًا؛ مما يؤثر على القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.

معاناة المرضى المصابين بداء الزهايمر:

يكررون العبارات والأسئلة مرارًا وتكرارًا

ينسون المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا

يضعون الممتلكات في غير أماكنها بشكل روتيني، وتكون أماكن غير منطقية في كثير من الأحيان. 

الضياع في أماكن مألوفة

ينسَون أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًّا، في نهاية المطاف. 

يواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو للمشاركة في المحادثات. 


ومعرفة العوامل المسببة للزهايمر تساعد بشكل كبير فى الوقاية من الاصابة به إذا تمكن من السيطرة عليها وعلاجها.


عرض موقع "nhs " أهم العوامل التى تؤدى للإصابة بمرض الزهايمر.

- تقدم العمر

- تاريخ الوراثى 

- متلازمة داون

- إصابات الرأس

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- التدخين

- بدانة 

- داء السكري 

- ضغط دم مرتفع

- ارتفاع الدهون

- فقدان السمع

- الاكتئاب غير المعالج 

- الوحدة أو العزلة الاجتماعية

- نمط الحياة المستقرة

ويعد مرض الزهايمر من أخطر الأمراض التى تصيب البشر فهي تهدد أهم المزايا التي منحها الله لهم وهى الوظائف الذهنية وتحديدا الذاكرة التى تمكن الإنسان من معرفة الأشخاص والأماكن وتخزين المعلومات والذكريات فيصبح الانسان لايعرف اسمه .


والخطير فى الأمر أن هذا المرض مازال غامضا لا يوجد له علاج غير معلوم الأسباب لذا قام مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم بدراسة مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة التي قد تقلل من هذه المخاطر وتحافظ على صحة الدماغ.


وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد بأن عدة دراسات علمية اتفقت على أن اتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على صحة الدماغ أحد العوامل التى تساعد فى الوقاية من مرض الزهايمر.


سمك

زيت الزيتون

افوكادو

الفاكهة

خضروات

المكسرات

فاصوليا أو الفول

كل الحبوب

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