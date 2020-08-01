بدون كمامات.. رقص واحتفالات بشارع المعز.. فيديو





وظهر تجمعات كبيرة من المواطنين احتفالا بثاني أيام العيد ومن اللافت للنظر عدم ارتداء المواطنين الكمامات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.





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يذكر أن أغلقت السلطات الأمنية في سوهاج ، كورنيش النيل لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وعززت شرطة المسطحات المائية من تواجدها في المجري الملاحي لنهر النيل لمنع السباحة، ومنع التجمعات على ضفة نهر النيل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.









رصدت عدسة " صدى البلد " أجواء احتفال المواطنين بعيد الأضحى في شارع المعز .