ارسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز 2-1 على تشيلسي

حسم نادي ارسنال لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.









الأمريكي كريستيان بوليسيتش استطاع تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة السادسة، بعد تلقيه تمريرة بكعب القدم من زميله أوليفييه جيرو وضعته أمام مارتينيز حارس أرسنال مباشرة، ليضعها في مرماه بسهولة معلنًا عن الهدف الأول.







وألغى حكم اللقاء هدفًا للإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ارسنال بداعي التسلل.



وتحصل أوباميانج على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد دفعه من أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، ليضعها في مرمى كاباييرو معلنًا عن هدف التعادل لارسنال.



وخرج أزبيليكويتا من ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة، ليحل كريستنسن بدلًا منه في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي.







وفي الشوط الثاني، تعرض بوليسيتش هو الآخر للإصابة ليحل بيدرو بدلًا منه في صفوف تشيلسي.









وسجل أوباميانج الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 68 بعد مراوغته روديجر مدافع تشيلسي، ومن ثم تسديد الكرة فوق كاباييرو حارس مرمى تشيلسي، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.







وتحصل كوفاسيتش لاعب نادي تشيلسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73 بعد تدخله العنيف على تشاكا لاعب ارسنال.









ولم يفلح تشيلسي في هز شباك الجانرز، ليتوج ارسنال رسميًا بلقب البطولة والتأهل رسميًا لبطولة الدوري الأوروبي.