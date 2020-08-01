AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمطار وسيول في السودان.. واجراءات عاجلة من الحكومة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:39 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قسم الخارجي
تساقطت أمطار غزيرة على العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم وتأثرت أجزاء واسعة من شرقها بسيول عارمة قادمة من شرق السودان، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.


وعقد والي الخرطوم أيمن خالد اجتماعًا طارئًا حضره قادة القوات النظامية وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.


ووجه الوالي بالشروع فورًا في إجراء معالجات هندسية  لتصريف المياه، وأرسلت مواد غذائية للأسر المتأثرة، والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.


وأكد الاجتماع أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة.


​وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن ولايات الخرطوم، الجزيرة، ونهر النيل، ستشهد أمطارًا بكميات متفاوتة ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخرها قصف معسكر الجيش السوداني.. اعتداءات متكررة من إثيوبيا على أراضي السودان

السودان يعلن ضبط أسلحة تركية مهربة إلى إثيوبيا

بسبب الفيضانات شرقي الصين.. إجلاء الآلاف وتدمير عشرات المنازل

فيضانات مدمرة.. تفاصيل تشريد 75 ألف مواطن ياباني.. شاهد

ترشيحاتنا

لقاء الفراعنة.. محمد صلاح ينشر صورة وراء تمثال .. شاهد

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تشجيعا للمنتج المحلي.. ننشر عناوين فروع شركات التجارة والغزل التابعة للقطاع العام المشاركة فى مبادرة ميغلاش عليك

كانت تقود بنفسها.. انقلاب سيارة وزيرة تونسية في حادث مروري

مذيعة أمريكية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لهذا السبب

فيديوجراف.. كيف كرم عمرو دياب عزت أبو عوف

AdvertisementS

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

الموت يفجع الفنان باسل الخياط

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ما ضاقت إلا ما فرجت.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا أثناء علاجه فى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد