أمطار وسيول في السودان.. واجراءات عاجلة من الحكومة

تساقطت أمطار غزيرة على العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم وتأثرت أجزاء واسعة من شرقها بسيول عارمة قادمة من شرق السودان، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.









وعقد والي الخرطوم أيمن خالد اجتماعًا طارئًا حضره قادة القوات النظامية وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.









ووجه الوالي بالشروع فورًا في إجراء معالجات هندسية لتصريف المياه، وأرسلت مواد غذائية للأسر المتأثرة، والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.









وأكد الاجتماع أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والي الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة.









​وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن ولايات الخرطوم، الجزيرة، ونهر النيل، ستشهد أمطارًا بكميات متفاوتة ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.



