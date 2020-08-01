أنوشكا: سأغني تحيا مصر على المسرح مع عودة الحفلات .. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا ، إنها سوف تقوم بغناء اغنية «تحيا مصر» على المسرح، مع عودة تنظيم الحفلات.





وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كلام الأغنية يمسني من الداخل".





وتابعت انوشكا:" كان لازم اغني اغنية تحيا مصر في برنامجي صالون انوشكا في وجود والدة شهيد من شهداء القوات المسلحة المصرية".





وأكملت انوشكا:" غنيت أغنية تحيا مصر بكبرياء وعزة لأن مصر دولة كبيرة".





واضافت انوشكا:" من الجيد استعادة الاغاني الوطنية وانتاج اعمال فنية درامية وفنية لبطولات القوات المسلحة والشرطة"،

وتابعت:" لازم الشباب يشوف بنفسه ما حدث من بطولات لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حماية حدود الدولة المصرية".





وقالن انوشكا:" كنت بتخانق مع زملائي في المدرسة على رفع علم مصر".



