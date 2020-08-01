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توك شو

أنوشكا: سأغني تحيا مصر على المسرح مع عودة الحفلات .. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:56 م
انوشكا
انوشكا
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هاني حسين
قالت الفنانة أنوشكا، إنها سوف تقوم بغناء اغنية «تحيا مصر» على المسرح، مع عودة تنظيم الحفلات.

وأضافت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   كلام الأغنية يمسني من الداخل".

وتابعت انوشكا:"  كان لازم اغني اغنية تحيا مصر في برنامجي صالون انوشكا في وجود والدة شهيد من شهداء القوات المسلحة المصرية".

وأكملت انوشكا:"  غنيت أغنية تحيا مصر بكبرياء وعزة لأن مصر دولة كبيرة".

واضافت انوشكا:"   من الجيد استعادة الاغاني الوطنية وانتاج اعمال فنية درامية  وفنية لبطولات القوات المسلحة والشرطة"، 
وتابعت:" لازم الشباب يشوف بنفسه ما حدث من بطولات لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حماية حدود الدولة المصرية".

وقالن انوشكا:"  كنت بتخانق مع زملائي في المدرسة على رفع علم مصر".

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